Автобусное сообщение с поселком №2 есть и будет

4 марта состоялся аукцион по определению подрядчика, который будет выполнять регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальному маршруту №2 «Площадь Курчатова – поселок №2» с 18 марта до конца 2019 года.

Организатором электронных торгов выступило Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа. Заявки на участие подали два претендента: ИП Таланина И.Я. и ООО «Синегорье-Авто». Представленные ими документы и сведения рассмотрела Единая комиссия и с учетом предложений по цене признала победителем ИП Таланину И.Я.

Следует напомнить, что согласно федеральному законодательству, победителем аукциона становится тот, кто назвал наиболее выгодную для заказчика цену - максимально снизил ее первоначальное значение.

В настоящий момент стороны готовятся к подписанию муниципального контракта, который может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения протокола аукциона в единой информационной системе. Второй участник вправе обжаловать результаты в установленном законодательством порядке.

Согласно техническому заданию, новый перевозчик (который выйдет на линию вместо МУП «УАТ») будет осуществлять рейсы по действующему расписанию (52 рейса каждый рабочий день, по 32 – в выходной и праздничный день). Предусмотрено использование двух автобусов среднего класса марки «ПАЗ» и одного автобуса малого класса марки «Мерседес» (подобные по характеристикам машины работают на маршруте сейчас). Важно, что сохранится установленная местными органами самоуправления стоимость проезда – 25 рублей за одну поездку и льготное обслуживание.

Заказчик – УКСиБ – оставляет за собой контроль за соблюдением условий муниципального контракта, по которому подрядчик несет ответственность за состояние транспортных средств, комфортность и безопасность перевозок, обязан соблюдать расписание движения, выдавать разовые и длительного пользования билеты, принимать меры по жалобам пассажиров и так далее.

С предложениями и пожеланиями к новому перевозчику можно обращаться по телефону: 7-24-01 (с 09:00 до 17:00 часов в рабочие дни).

Остановочные пункты по маршруту №2

Площадь Курчатова – Площадь Ленина – Ж/д цех – УАТ – ФИБ – Газораздаточная станция – УПТК – Березовая роща - Сады поселка №2 - Ул. Южная – Узел связи поселка №2 и обратно.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38600/