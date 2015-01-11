Милым дамам подарили лучшие слова, песни и танцы

В преддверии Международного женского дня во дворце культуры «Маяк» состоялся городской торжественный вечер. По доброй традиции, озерчанок поздравили со сцены руководители муниципалитета и ФГУП «ПО «Маяк».

Первый заместитель главы Озерского городского округа Иван Сбитнев отметил, что настоящая весна приходит не по календарю – 1 марта, а тогда, когда на первый план выходят чувства при взгляде на женскую красоту и улыбки, букеты цветов в их руках:

- Милые дамы! От всех мужчин Озерского городского округа желаю вам всего наилучшего, пусть сбываются все ваши мечты. И очень верно сказал классик: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!»

Генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев в своем обращении к залу напомнил о том, что женщины внесли большой вклад в создание «ядерного щита» Родины и продолжают работать ради безопасности страны. Он поблагодарил их за добросовестный труд и за ту высокую миссию, которую выполняют представительницы прекрасной половины человечества:

- С самого рождения у каждого человека рядом находится женщина – мама, бабушка, сестра, супруга, дочь – человек растет и проносит через всю свою жизнь их любовь и любовь к ним. Желаю вам здоровья, успехов и семейного благополучия!

Красивым подарком к празднику стала концертная программа, которую в этот вечер всем присутствующим зрителям преподнесли солисты и лучшие творческие коллективы МБУ «Культурно-досуговый центр».

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38609/