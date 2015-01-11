Челябинская область вошла в десятку регионов-лидеров по продажам духов к 8 марта

Оператор фискальных данных проанализировал продажи популярных подарков для женщин к 8 марта.

Исследование провел оператор фискальных данных OFD.ru. В список самых популярных подарков вошли духи, нижнее белье и мягкие игрушки. Мужчины начинают активно готовиться к Международному женскому дню за неделю до праздника. За период с 1 по 6 марта они купили более 2,2 млн флаконов духов и туалетной воды на общую сумму 8 млрд рублей.

В среднем мужчины тратили на парфюмерную продукцию 3 тыс. 700 рублей. Больше всего флаконов было куплено в Москве — 721 тыс. Челябинская область заняла седьмое место по продажам духов. В регионе приобрели 154 тыс. флаконов.

В преддверии праздника в России было продано около 4 млн мягких игрушек. Средняя цена составила 614 рублей. Чаще всего в подарок женщинам дарят игрушки в виде медведей, зайцев, собак, единорогов и пони.

http://echochel.ru/news/2019/03/07/78885/