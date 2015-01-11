«Трактор” может возглавить жесткий и эпатажный тренер

После вылета из плей-офф Кубка Гагарина челябинский “Трактор” начал поиски нового главного тренера.

Возглавить южноуральский клуб может главный тренер “Северстали” Андрей Разин. Его контракт с череповецким клубом закончится этой весной. 45-летний специалист пришел в “Северсталь” в конце регулярного чемпионата, сменив на посту Александра Гулявцева. С появлением Разина череповчане выдали победную серию, но все равно не попали в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.

Сообщается, что на данный момент известный своей эмоциональностью Разин является основным претендентом на пост главного тренера “Трактора”, генеральный менеджер “черно-белых” Евгений Губарев провел с ним предварительные переговоры.

Отметим, что информация о приходе Разина в “Трактор” появляется не в первый раз. Ранее сообщалось, что он мог приехать в Челябинск после ухода Анвара Гатиятулина.

https://www.cheltv.ru/traktor-mozhet-vozglavit-zhestkij-i-epatazhnyj-trener/