В Челябинской области планируют внедрить систему удаленного голосования на выборах

Председатель облизбиркома Сергей Обертас рассказал о внедрении цифровых технологий на выборах в регионе.

Сергей Обертас заявил, что в будущем голосовать на выборах южноуральцы будут удаленно. Такая система уже успешно работает в Эстонии, а в упрощенном виде ее сейчас внедряют в Москве. Там в единый день голосования, 8 сентября, будет работать сервис «Диджитал выборы».

На встрече с журналистами в медиахолдинге «Гранада Пресс» председатель облизбиркома подчеркнул, что южноуральцы, которые будут в этот день в столице, смогут поучаствовать в выборах губернатора Челябинской области. Для этого за 45 дней следует подать заявление и идентифицироваться по паспорту.

Сергей Обертас пояснил, что если эксперимент окажется удачным, систему электронного голосования введут в Челябинской области в ближайшие 5-10 лет. Сейчас на Южном Урале зарегистрировано более 2,6 млн избирателей, привел данные статистики председатель облизбиркома.

http://echochel.ru/news/2019/03/07/78889/