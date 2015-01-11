Отмечаем 8 марта и приглашаем провести эти выходные весело и с пользой!

Редакция Озерск.ру поздравляет озерчанок с 8 марта и приглашает отлично провести время на самых разных культурных площадках Озёрска, а также Кыштыма, Челябинска и Екатеринбурга!

Все выходные:

Расписание глк «Егоза» на эти выходные:

8 марта, в Женский день, работаем с 10:00 до 18:00.

Для Вас две трассы, учебный склон, прокат, тюбинг, кафе, мангальные зоны, инструкторы.

С 10:00 до 12:00 на трассе "Спортивная" открытая тренировка Федерации горнолыжного спорта г.Озёрска по "слалом гиганту". Хорошая возможность усовершенствовать технику и поучиться у профи. Тренер В.В.Кулешов.

С 12:00 до 16:00 - БЕСПЛАТНЫЕ ФОТОСЕССИИ для всех милых дам, которые приедут отмечать свой праздник к нам.

Будут работать фотозона и фотограф - Денис Васильев, г.Озёрск.

9 марта работаем с 10:00 до 18:00... и не просто работаем, а карнавалим!

Да, именно в этот день мы решили провести наш традиционный (с 1970-хх годов) КАРНАВАЛ!

Приглашаем всех желающих! Просто приезжайте кататься в карнавальных костюмах! В любых! Нас таких будет много!

Начинаем карнавалить с 12:00 вместе с Dj Zakharov!

С 13:00 до 15:00 к нам присоединится Александра Лебедева с конкурсом на лучший карнавальный костюм на призы от StreetLab сноуборды Burton в Челябинске. Также запланированы конкурсы для зрителей, как для больших, так и для маленьких.

Также 9.03 с 10:00 до 12:00 пройдет открытая тренировка Федерации горнолыжного спорта г.Озёрска по "слалом гиганту".

10 марта отмечаем МАСЛЕНИЦУ! С 10:00 до 18:00!

С нами снова с 12:00 - Dj Zakharov!

8, 9 и 10 марта ДК «Маяк»

Праздник популярной песни (12+)

8 марта

18-00 ДК «Строитель»

Танцевальная программа для людей старшего поколения с участием группы «Маэстро плюс»!(18+)

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Концерт актёрского трио «Трое» «Игра в классики»(14+)

9 марта

11-00 Театр кукол «Золотой петушок»

«Серая шейка»(5-10 лет)

12-00 стадион «Труд»

Первенство ОГО по зимнему картингу! Финальный этап

Вас ждут показательные выступления мотокроссменов, раллистов! Горячий чай и вкусный шашлык! Сладкая вата. Море драйва и позитива. Ждем всех!

16-00 ДК «Строитель»

Концертная программа «Незабудки для любимых женщин»(18+)

16-00 ДК Им.А.С.Пушкина (п.Татыш)

Творческий вечер Людмилы Маркиной «Когда поёт душа»(6+)

17-00 Театр кукол «Золотой петушок»

Веселый разгуляй в театр кукол "Золотой петушок".

Эксклюзив в подарок! Этнографический праздник для всей семьи. В нем нет зрителей! Все участники, всем обеспечено веселье и хорошее настроение!

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Концерт актёрского трио «Трое» «Игра в классики»(14+)

10 марта

11-00 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Сказка для малышей «Давай дружить, Ромашка» (3+)

11 и 13-00 Театр кукол «Наш дом»

"Как Маша поссорилась с подушкой" 3-5 лет (малый зал)

11-00 Шахматный клуб

Первенство Озерского городского округа по шахматам (блиц).

12-00 ПКиО

Отмечаем Масленицу!

18-30 Театр драмы и комедии «Наш дом»

Сказка для взрослых «Дуры мы дуры!»

Кыштым

9 марта

12-00 Городская площадь

Гостей Масленицы ожидают традиционные забавы, развлекательные площадки и выступления любимых местных творческих коллективов.

Челябинск

9 марта

12-00 Парк Гагарина

Вас ждут театральные представления, ярмарка, традиционные русские забавы и битва богатырей. Также в парке проведут конкурс ростовых кукол и костюмов скоморохов. Мероприятия начнутся в 12:00, а гвоздем программы по традиции станет сожжение чучела зимы, которое состоится в 15:00.

12-00 Парк Пушкина

Всем желающим предложат расписать огромный полутораметровый пряник, а потом им угоститься, поучаствовать в мастер-классах и продегустировать разные виды блинов. Кроме того, предусмотрены бои мешками, покорение ледяного столба и другие молодецкие забавы.

10 марта

12-00 Концертный зал органной и камерной музыки «Родина»

Концерт для юных меломанов. Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко исполнит прекрасную концертную программу, в которую вошли любимые миллионами российских детей и взрослых композиции из легендарных детских кинолент!

Весёлые мелодии из мультфильмов («Русалочка», «Микки Маус», «Король лев») позволят зрителям ненадолго перенестись в беззаботный и светлый мир, полный невероятных фантазий и приключений.

Екатеринбург

8 марта

19-00 ккт «Космос»

Концерт Сергея Безрукова в Екатеринбурге

9 марта

12-00 Г.Арамиль(Свердл.обл.)

Закрываем зимний сезон финалом областных соревнований по ралли-спринту "Снежный Вихрь 2019"

14-00 Берёзовский (Свердл.обл.)

Открытый Чемпионат БГО «Наш автокросс»

17-00 Академия единоборств РМК

Турнир по ММА RCC: INTRO.

Это уже третий турнир RCC: INTRO, где молодые и перспективные бойцы будут биться за шанс подписать контракт на выступление в основной лиге промоушена. В рамках шоу пройдет 15 поединков с участием бойцов из России, США, Франции, Бразилии, Казахстана и Камеруна.

Александра Лебедева