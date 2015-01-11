Трио «Трое»: виртуозная игра в классики

Клара Цеткин и Роза Люксембург, зачинательницы Международного женского дня, скорее всего не представляли, что они совершили. Каждый год мужчины накануне 8 марта погружаются в раздумья, что подарить любимым. Женщины ждут подарков и сюрпризов.

Помощь театра «Наш дом» в праздничный день оказалась бесценной: ведь любое выступление актёрского трио «Трое» - это всегда взрыв эмоций, наслаждение от услышанного и увиденного, радость встречи с любимыми артистами. Музыкальная программа трио «Игра в классики» стала чудесным подарком озерчанкам на 8 Марта и одновременно стартом празднования 10-летнего юбилея жгуче обаятельного коллектива.

Юлия Гусева, Вохобжон Азимов и Андрей Иодловский начали «играть в классики» с самого начала, и делали это виртуозно. Произведения Джоаккино Россини, песню о Тбилиси, импровизацию с григорианским хоралом, армянские, еврейские, итальянские песни, бессмертную «Besame Mucho» зрители впитывали с неимоверным удовольствием. Реакция на каждую исполненную вещь была разной: от одной песни наворачивались слёзы ностальгии, от другой пробивало на неукротимый смех, третьей публика с энтузиазмом подпевала. Мастерство трио особенно тонко и изящно проявилось в исполнении меланхоличной латышской песни: актёры в финале словно засыпали, а зрители в буквальном смысле сползали со стульев от хохота. «Сиреневый туман», который Юлия Гусева и Андрей Иодловский выдали в духе колымско-магаданских страданий, произвел фурор в зале.

Невозможно не отметить отлично подобранный к каждому номеру видеоряд на заднем плане.

Два отделения концерта пролетели так быстро, что, когда Юлия объявила заключительный номер, зрители удивились: «Уже конец?» Потом были искренние поздравления, овации, охапки цветов…

В юбилейный свой год трио готовит для своих почитателей новые сюрпризы, а значит, набираемся терпения и ждём встречи с великолепными, обожаемыми, так нам необходимыми артистами из актёрского трио «Трое»!

Наталья Колянова