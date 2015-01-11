Жители округа отметили праздник в русском народном стиле

В народном гулянье приняли участие в основном семьи с детьми, для которых при входе в парк была организована игровая зона с аттракционами, ростовыми куклами, конкурсами, хороводами. Взрослые, собравшись у сцены на главной площади, подпевали артистам Культурно-досугового центра и танцевали. В играх и забавах смогли показать свои силу и смекалку.

Было много желающих оставить память об этом дне – и для них работала фотозона. Катание на лошадях, озорные скоморохи и звуки гармошки – все это возвращало к народным истокам и не оставило равнодушным ни одного посетителя парка.

Какая Масленица без блинов? Все желающие смогли угоститься этим древнейшим лакомством русской кухни, и, конечно, не обошлось без шашлыков.

Чтобы весь год был счастливым и богатым, участники мероприятия провели обряд «Сжигание чучела».

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38617/