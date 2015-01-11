С начала года на территории Челябинской области зафиксировано 8 землетрясений

Слабые сейсмические активности до 4 баллов продолжают фиксироваться в Катав-Ивановском районе. Об этом свидетельствуют данные Геофизической лаборатории-обсерватории «Арти», счетчики которой ученые установили в эпицентре прошлого землетрясения, произошедшего в сентябре прошлого года.

Информация была опубликована на сайте «Уральского отделения РАН».

- Так в ноябре-декабре 2018 г. в районе было зарегистрировано 5 событий с магнитудой md=1.7-1.9, и одно ощутимое событие с магнитудой 3.3 произошло 15 ноября. В январе-феврале зарегистрировано 8 событий с магнитудой md=1.7-1.9 и одно более сильное событие с магнитудой свыше 2.0 произошло 21 февраля. Отмечена постепенная миграция эпицентров очагов событий к северу примерно на 30-50 км от эпицентров ощутимых землетрясений, произошедших 5 сентября 2018 г. Можно предположить, что там формируется новый очаг слабой сейсмической активности, где возможно ожидать события с магнитудой до 4. - сообщают специалисты лаборатории.

Только с начала 2019 года артефакт зарегистрировал 8 землетрясений на территории Южного Урала. Однако, как говорят ученые, сейсмические явления не имеют разрушительной силы, хотя вероятность почувствовать подземные толчки все же есть.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/8-zemletryaseniy-s-nachala-goda/