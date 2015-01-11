Дожди и штормовой ветер надвигаются на Южный Урал

Во вторник, 12 марта, в Челябинской области ожидают сильный порывистый ветер и осадки в виде мокрого снега с дождем – о непогоде южноуральцев предупредили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, завтра будет облачно с прояснением, в большинстве районов пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в горах – до умеренных, утром местами ожидается слабый гололед, на дорогах – гололедица. Порывы южного ветра будут достигать 23 м/с.

Днем температура будет колебаться от 2 до 7 градусов тепла, ночью похолодает до минус четырех.

«В связи с ухудшением метеоусловий повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», – предупреждают в МЧС.

https://dostup1.ru/society/Dozhdi-i-shtormovoy-veter-nadvigayutsya-na-Yuzhnyy-Ural_114384.html