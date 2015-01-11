В Снежинске возбудили дело о хищении 1 млн управляющей компанией

В Снежинске после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении свыше 1 млн рублей управляющей компанией ОАО «Сервис».
«В период 2014-2016 годов потребителями коммунальных услуг своевременно вносилась плата за энергосурсы. Однако полученные денежные средства в размере свыше 1 млн рублей должностные лица ОАО "Сервис" использовали на иные цели», – говорится в сообщении ведомства.+
Расследование уголовного дела по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные в особо крупном размере) находится на контроле прокуратуры.
https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-vozbudili-delo-o-hischenii-1-mln-upravlyayuschey-kompaniey_114385.html
Ключевые теги: Снежинск, ЖКХ, прокуратура.
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