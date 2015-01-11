Сотрудники озерской Госавтоинспекции поздравили женщин с 8 Марта

Ранее считалось, что женщина – слабый пол и управление транспортным средством было сугубо мужским делом. В наше время практически каждая женщина не зависима в свободе своих действий, и вождение автомобиля вошло в привычное необходимое времяпровождение: доехать до работы или забрать любимого с работы, отвезти детей в садик или школу, съездить в магазин за продуктами. Женщина не боится и работы в качестве таксиста.

Но есть день в году, 8 Марта, в который все мужчины относятся к своим женщинам с особым вниманием, дарят цветы, желанные подарки, делают приятные сюрпризы.

Сотрудники озерской Госавтоинспекции и популярный шоумен Владимир Зырянов присоединились ко всему мужскому населению и на площади имени Ленина провели совместную акцию «Автоледи». Сотрудники полиции в процессе осуществления контроля за безопасностью дорожного движения, выявляли женщин – водителей автомобилей и вручали им цветы с поздравлениями.

Для женщин такое поздравление стало приятной неожиданностью. Не смотря на привилегии для автоледи, полицейские напоминали о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.