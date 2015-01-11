Поврежденный дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания

Поврежденный взрывом газа жилой дом по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске признан пригодным для проживания. Документы по инженерно-строительной экспертизе получены.

- В заключении специализированной организации "Магнитогорский гипромез" сказано, что конструкции дома находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Следующим шагом станет передача документов на государственную экспертизу.

Как уже сообщала "РГ", окончательное решение о дальнейшей судьбе дома будет принято на основе заключения госэкспертизы на заседании межведомственной комиссии, которое намечено провести в срок до 1 апреля.

Если госэкспертиза подтвердит выводы "Магнитогорского гипромеза", в мэрии намерены приступить к капитальному ремонту дома и благоустройству дворовой территории. После взрыва и разбора поврежденных конструкций седьмого и восьмого подъездов дом официально разделен на две части - №164 и 164/Б.

После завершения всех работ жители 5, 6, 9 и 10 подъездов, расселенные на время демонтажа и обследования дома, смогут вернуться в свои квартиры. Пока возможность аренды квартир за счет бюджета продлена для них с марта по май.

Напомним, взрыв бытового газа в жилом доме на проспекте Карла Маркса, 164 произошел 31 декабря 2018 года. Хлопок обрушил два подъезда дома, погибли 39 человек.

https://rg.ru/2019/03/11/reg-urfo/povrezhdennyj-dom-v-magnitogorske-priznan-prigodnym-dlia-prozhivaniia.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop