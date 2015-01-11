Для медведя, уснувшего в южноуральской «запретке», установят клетку с приманкой

В Снежинске ждут пробуждения медведя, который в декабре прошлого года решил устроить себе длительный сон в черте города.

Судьба косолапого уже предрешена: в городской администрации договорились установить ловушку – клетку с приманкой – для животного, которое спросонья определенно захочет пообедать. После этого косолапого отвезут на территорию памятника природы недалеко от Снежинска.+

«Мы не знаем, когда он проснется. Может, сегодня-завтра, а может, в конце марта. И не знаем, как он будет вести себя после сна – агрессивно или спокойно. В любом случае мы подготовимся», – сказал руководитель Управления экологического просвещения южноуральского Минэкологии Виталий Безруков.

Напомним, все эти месяцы сон медведя охраняли охотники: дежурили возле берлоги, чтобы никто не захотел поживиться «беззащитным» хищником

https://dostup1.ru/society/Dlya-medvedya-usnuvshego-v-yuzhnouralskoy-zapretke-ustanovyat-kletku-s-primankoy_114404.html