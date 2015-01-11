Великий пост: правила выбора качественных продуктов от Роскачества

Идет самый строгий и длинный пост для православных, во время которого самыми популярными продуктами являются крупы и растительное масло, – советы по их выбору подготовили эксперты.

Рис. Зерна выбирайте не колотые, одной длины и формы, кроме того, в упаковке не должно быть шелухи. Обратите внимание на дату расфасовки – чем рис свежее, тем он качественнее. Цвет у хорошей крупы – однородный, крупинки зеленоватого цвета указывают на то, что рис не дозрел. Упаковка должна быть плотно запаяна, на ней ищите следующую информацию: массу нетто, дату выработки, срок хранения, способ приготовления, обозначение стандарта, надпись «хранить в сухом месте», информацию о пищевой и энергетической ценности.

Гречневая крупа. Обратите внимание на однородность ядер. Чем в гречке меньше черных или выделяющихся по цвету ядер, тем она чище и лучше просеяна. Покупайте крупу насыщенного шоколадного цвета. Чем она светлее, тем дольше хранилась на складе или в магазине. Совет: чтобы сохранить полезные вещества гречки, используйте метод «запаривания» крупы, а не варку.

Растительное масло. Изучите срок годности. Чем ближе масло к его истечению, тем выше показатель перекисного числа, который влияет на окисляемость продукта. Такое масло быстро теряет свежесть, появляется прогорклый вкус. В магазине выбирайте самую темную витрину с маслом или берите продукт из дальнего ряда – под воздействием света оно теряет свои полезные свойства. Откажитесь от помутневшей бутылки – это признак испорченности. Хорошее масло должно быть светлым, нерафинированное имеет более темный оттенок.

https://dostup1.ru/society/Velikiy-post-pravila-vybora-kachestvennyh-produktov-ot-Roskachestva_114403.html