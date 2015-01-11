Из-за погоды в Челябинской области объявлено экстренное предупреждение

Сильный ветер, мокрый снег и дождь ожидаются в Челябинской области в среду, 13 марта, – экстренное предупреждение разослало МЧС.

«По данным Челябинского Гидрометцентра, в регионе ожидаются осадки, ночью в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег, днем местами – небольшие осадки в виде мокрого снега, на юге – с дождем, ночью и утром в отдельных районах возможны слабые метели, гололед, отложение мокрого снега на проводах, гололедица», – говорится в сообщении.

При этом отдельные порывы ветра ночью могут достигать 23 м/с, днем – 15 м/с. В светлое время суток воздух прогреется до плюс 5 градусов, ночью ожидаются отрицательные температуры – от 2 до 5 градусов.

Спасатели советуют автомобилистам быть особенно внимательными на дорогах, а пешеходам обходить стороной шаткие конструкции. «Сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения», – напомнили в МЧС.

https://dostup1.ru/society/Iz-za-pogody-v-Chelyabinskoy-oblasti-obyavleno-extrennoe-preduprezhdenie_114413.html