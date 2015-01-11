На Южном Урале с приходом весны проснулись клещи

В Челябинской области проснулись клещи.Чтобы избежать неприятных последствий от встречи с кровососущими, жителям региона рекомендуют уже сейчас поставить прививку от укуса этого неприятного насекомого.

Как известно, клещи являются переносчиками таких опасных болезней как энцефалит и боррелиоз. Ежегодно на территории области регистрируется более 15 – 20 тысяч укусов клещом. Чтобы обеспечить своему организму стойкий иммунитет, специалисты советуют проводить вакцинацию в три этапа. Первые два укола нужно поставить осенью – в октябре и ноябре, а третий – через год. Однако большинство населения предпочитает поставить так называемую экстренную прививку, которая делается весной с интервалом в месяц.

На Южном Урале массовая иммунизация стартует обычно в начале марта. В прошлом году за счёт средств областного бюджета были привиты дети дошкольного возраста и ученики начальных классов. А бесплатную вакцинацию школьников и детей групп риска организовали муниципалитеты. Специалисты отмечают, что малышей можно прививать уже с одного года.

Тем, кто поставил прививку, необходимо знать, что иммунитет вырабатывается не сразу. После того, как вакцина попала в организм, должно пройти не меньше полутора месяцев. Поэтому сразу после прививки отправляться на лесную прогулку врачи не советуют.

Для большего спокойствия один раз в три года желательно проводить ревакцинацию. И не забывать про домашних питомцев. Их нужно осматривать после каждой прогулки в лесу или парке. Садоводам и дачникам Роспотребнадзор рекомендует провести обработку своих участков.

https://www.cheltv.ru/na-yuzhnom-urale-s-prihodom-vesny-prosnulis-kleshhi/