На Урал идет резкое похолодание с сильным ветром

Зима вернется на этой неделе в Челябинскую область с морозами и снегопадами – такой прогноз дает Уральский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки через территорию Урала пройдет атмосферный фронт, вслед за которым надвинется более холодный воздух. Оттепели на время прекратятся: и ночью, и днем ожидаются преобладание отрицательных температур, осадки в виде снега, усилится гололедица на дорогах. Весеннее тепло вернется лишь к началу следующей недели.+

В четверг, 14 марта, температура будет колебаться от 0 до –5 градусов, в областном центре – до +2. Сохранится порывистый ветер до 15 м/с. «Будет облачно, небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, в отдельных районах гололедные явления», – прогнозируют специалисты Челябинского Гидрометцентра.

https://dostup1.ru/society/Na-Ural-idet-rezkoe-poholodanie-s-silnym-vetrom_114440.html