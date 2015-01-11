Южноуральцы смогут сообщить о грязном воздухе в Greenpeace

Российское отделение Greenpeace запустило интерактивную карту загрязнения воздуха.

Приложение «SOS! Воздух» на сайте организации, по задумке создателей, позволит объединить усилия волонтеров и простых людей по улучшению качества воздуха. Эксперт российского отделения Greenpeace Вячеслав Яблоков рассказал корреспонденту «Челябинского эха», что на интерактивной карте имеются как уже известные источники загрязнения, так и возможность добавить проблемные участки самостоятельно.

«Мы используем открытые данные, и они находятся в постоянном режиме обновления. Самым важным для нас слоем карты является слой жалоб людей на качество воздуха. Там есть специальная форма, и как только вы добавляете жалобу, она появляется на карте и мы смотрим, как развиваются события. Я думаю, что в конце этой или начале следующей недели мы составим коллективное обращение в Роспотребнадзор с требованием проверить нашу информацию, провести замеры и установить, действительно ли наблюдается нарушения нормативов», — прокомментировал Вячеслав Яблоков.

Как отметил Вячеслав Яблоков, на интерактивной карте в первый день ее работы было зарегистрировано около сотни жалоб от пользователей по всей России. Активисты Greenpeace намерены сотрудничать с надзорными ведомствами и оперативно предоставлять им информацию по загрязнению атмосферы, заявил эксперт.

http://echochel.ru/news/2019/03/13/78933/