Подведены итоги проекта «Будущий избиратель»

Проект стартовал в декабре 2018 года, и в течение трёх месяцев он набирал обороты. 12 марта в Лофт-центре ДТДиМ собрались более тридцати учащихся 10 классов, а также преподаватели школ № 36, № 38, №41, лицея № 39, чтобы подвести итоги проекта и наградить участников конкурса кроссвордов по основам избирательного права.

Муниципальный проект «Будущий избиратель» был подготовлен с целью повышения правовой культуры, активности и интереса молодых и будущих избирателей к выборам.

В первой части мероприятия состоялось награждение победителей конкурса кроссвордов и ребусов, который был объявлен 14 февраля этого года. Конкурсная комиссия оценивала содержание, знание терминов, объём кроссворда, творческий подход и оригинальность оформления. В итоге из 29 работ учащихся 7-11 классов призерами стали:

1 место - Игнатий Бунаков, школа № 25,

2 место - Кристина Беликова, школа № 33;

3 место - Карина Якубжанова, школа № 41.

Кроме того, работы учащихся были отмечены по номинациям:

- «Креативный дизайн» - Юлия Агапова и Полина Репина, лицей №23,

- «Максимум» - Ирина Шишкина, лицей № 23,

- «Лучшая коллективная работа» - Анастасия Ординарцева и Еленак Никешина, школа № 27,

- «Творческий подход» - Вильнар Аксулпанов, школа № 35,

- «Современный взгляд» - Герман Амиров, школа №37,

- «Лучший ребус» - Лидия Прокопенко, лицей № 39.

Далее началась игра «Будущий избиратель». Её открыла руководитель аппарата ТИК Луиза Сайдуллина, рассказав старшеклассникам об избирательном процессе, о том, кто организует выборы, кто такой избиратель, как проходит процедура голосования, о порядке заполнения бюллетеня, о возможности проголосовать по месту учёбы в ВУЗе.

Затем прошла жеребьёвка по ролям: кандидат, наблюдатель, избиратель, член участковой избирательной комиссии. Старшеклассники получили подробные разъяснения о правах, обязанностях и ответственности каждого из участников. В ходе игры для ребят полностью был смоделирован день выборов на избирательном участке, от выдачи бюллетеней до выборов депутата Лофт-центра. На память об участии в проекте десятиклассникам были вручены футболки с изображением герба Российской Федерации. Проект «Будущий избиратель» был подготовлен территориальной молодежной избирательной комиссией совместно с ТИК Озерска при поддержке Управления образования. В следующем учебном году его реализацию планируется продолжить.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38645/