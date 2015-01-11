В Снежинске бешеная собака покусала пенсионерку и ребенка

Южноуральским полицейским пришлось застрелить бродячую собаку – агрессивное животное напало на 80-летнюю женщину и 11-летнего ребенка.
Инцидент произошел в поселке Сокол. Жертвами нападения стали пенсионерка и 11-летний ребенок. Собака рычала, из пасти у нее шла пена.
“Для обезвреживания животного, которое угрожало жизни и здоровью граждан, участковый уполномоченный полиции применил табельное огнестрельное оружие, произведя один прицельный выстрел”, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалисты Каслинской ветстанции подтвердили диагноз “бешенство” у убитого животного. Применение оружия сотрудником полиции признано правомерным.
https://www.cheltv.ru/v-snezhinske-beshenaya-sobaka-pokusala-pensionerku-i-rebenka/
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