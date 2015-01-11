В Озерске бизнесмен вернул в бюджет 30 миллионов

В Озерске директор коммерческой фирмы в ходе расследования дела об уклонении от уплаты налогов вернул в казну 30 млн рублей.
По данным следствия, в 2015 году подозреваемый подал в налоговые органы заведомо ложную информацию, что повлекло к неправильному исчислению налога на прибыль и уклонению от уплаты 30 миллионов.
Поскольку подозреваемый полностью возместил причиненный бюджету РФ ущерб, следователь вынес постановление о прекращении уголовного преследования бизнесмена.
https://dostup1.ru/society/V-Ozerske-biznesmen-vernul-v-byudzhet-30-millionov_114603.html
Ключевые теги: налоги, бизнесмен, Озёрск.
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