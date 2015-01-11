Для настоящих талантов нет ничего невозможного

В ДК «Маяк» прошел XII фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «От сердца к сердцу». Свои таланты продемонстрировали умельцы с золотыми руками и участники художественной самодеятельности.

Организаторами фестиваля выступили: Культурно-досуговый центр, Управление социальной защиты населения, Комплексный центр и местные общественные объединения инвалидов.

Программа фестиваля началась с выставки рукоделия в фойе ДК «Маяк», а продолжилась концертом под названием «Весь мир – театр, а люди в нем - актеры» в малом зале дворца культуры.

В номинации «Декоративно-прикладное и изобразительное искусство» свои работы различных видов представили 24 человека, любители художественной самодеятельности показали 28 номеров. Всего в фестивале принял участие порядка 60 человек.

Жюри возглавил Виктор Кудревич, директор МБУ «Культурно-досуговый центр», он обратился к собравшимся со словами приветствия и поддержки. Кроме него творчество участников фестиваля оценивали: Олег Костиков, заместитель председателя Собрания депутатов ОГО; Ольга Карцева, начальник отдела управления социальной защиты населения администрации ОГО; Светлана Вельке, заведующая отделом организации и координации мероприятий ДК «Маяк».

Зрители тепло встречали и провожали со сценической площадки каждого выступающего, а артисты пели, танцевали, декламировали и еще раз доказали: для настоящего таланта нет ничего невозможного, с инвалидностью жизнь не заканчивается.

Как отмечают специалисты КДЦ, в их учреждении для реализации творческих способностей инвалидам оказывается вся возможная поддержка, в том числе действует Центр творчества инвалидов (им предоставляются площадки для занятий и репетиций, на волонтерской основе - помощь специалистов по художественному творчеству). ДК «Маяк» оборудован специальными подъемниками и поручнями в рамках программы «Доступная среда».

По условиям фестиваля, который является муниципальным, его лауреаты поедут в г. Касли, где 12 апреля пройдет зональный тур областного конкурса «Смотри на меня как на равного». Здесь традиционно Озерский городской округ является лидером.

Лауреатами 2019 года в декоративно-прикладном творчестве стали 11 человек, в художественной самодеятельности - 11 участников и 6 коллективов (всего 41 человек).

Декоративно – прикладное, изобразительное искусство

Алферова Наталья Викторовна

Антипова Ракия Курмановна

Ахудзянова Светлана Геннадьевна

Воробьева Анастасия Юрьевна

Горбунова Ирина Александровна

Кощеева Галина Николаевна

Лисицына Тамара Ивановна

Петухова Любовь Назаровна

Рачкова Светлана Владимировна

Щирук Елена Григорьевна

Щербакова Алла Валентиновна

Исполнительское искусство, вокал

Смирнов Валерий и ансамбль «Признание»

Мусиенко Елена

Вокальный ансамбль «Россиянка»

Капустина Мария

Дубовикова Галина

Трио «Отрада»

Литературно – художественное творчество

Рачкова Светлана

Зырянов Сергей

Минигараева Наталья

Гоголев Константин

Театральная студия «Иное измерение»

Буравилина Евгения

Остапчук Любовь Петровна

Хореография

Танцевальный клуб «Радуга»

Колычева Валентина и Вербицкий Валерий

Танцевальная группа «Глюк – Денц»

Пермякова Антонина и Шапир Рафаэль.

Фото Владимира Беляева и Александра Абросимова (КДЦ).

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38802/