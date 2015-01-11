Пять лет при Дубровском: чем хорошим запомнится южноуральцам уже бывший губернатор

Вечером 19 марта стало известно об отставке губернатора Бориса Дубровского, который руководил регионом более пяти лет. Какую память он оставит о себе южноуральцам?

БОРЬБА ЗА ЭКОЛОГИЮ

Именно Борис Дубровский предложил закон о квотировании выбросов и почти дождался его принятия на всех уровнях. Уже летом его начнут применять в таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

В целом, по данным Минэкологии, с 2014 года вредные выбросы в атмосферу Челябинской области сократились на 28%, предприятия действительно платили крупные и не очень штрафы за выбросы в периоды НМУ, Дубровский даже планировал перевести весь общественный транспорт областного центра на газомоторное топливо, но не успел.

Однако протестная деятельность из-за плохой экологии повышалась прямо пропорционально стараниям Дубровского и его команды. Подогревали тему противники ГОКов.

ДОЛГОСТРОИ «ГРИНФЛАЙТА»

Проблемный «Гринфлайт»: десятки митингов, писем президенту, паника в соцсетях. При Дубровском ситуация сдвинулась с мертвой точки: губернатор поменял застройщика, нашел инвестора, и если все пойдет по плану, дольщики въедут в свои квартиры уже в этом году.

УРАЛЬСКАЯ СКОРОСТНАЯ МАГИСТРАЛЬ

С подачи Бориса Дубровского на федеральном уровне лоббировалось строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали, призванной связать Челябинск и Екатеринбург. Ее протяженность составит 220 км, а скорость движения поездов будет достигать 300 км/ч. Предполагается, что время в пути между двумя городами составит всего 1 час 10 минут. Общий объем инвестиций в проект составит более 300 млрд рублей. Строительство железнодорожной линии по планам должно начаться в 2021 году, ввод в эксплуатацию назначен на 2025-й. Планируется создание четырех железнодорожных вокзалов (в аэропортах Челябинска и Екатеринбурга, а также в городах Снежинск и Сысерть), 10 промежуточных станций и вокзальных комплексов, четырех тяговых подстанций, депо для подвижного состава. Ожидается, что создание магистрали пополнит ВВП на 2,2 млрд рублей.

САММИТЫ ШОС И БРИКС

Челябинская область готовится принять саммиты ШОС и БРИКС в 2020 году. Одобрение Путина, а также поддержка правительства РФ – результат работы Дубровского. В областном центре планируется обновление не менее 30 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство гостиниц, деловых центров, благоустройство набережной, ремонт фасадов, полное преображение аэропорта.

ОБЛАСТЬ БЕЗ ДОЛГОВ

При Дубровском Челябинская область избавилась от коммерческих кредитов и стала зарабатывать на депозитах. В 2018 году регион свел к нулю заимствования в банках. Кроме того, в прошлом году Южный Урал впервые за много лет завершил финансовый год с профицитом.

КУЛЬТУРА

Впервые в истории в промышленный миллионник приехал Большой театр. Это результат договоренности Дубровского с гендиректором театра страны. Такого документа не было еще ни у одного субъекта. В октябре 2018 года первый состав со своим оркестром и хором представил челябинцам оперу «Богема» Дж. Пуччини. Это не просто прецедент, а настоящее чудо для уральского города, ведь Большой, если и ездит на гастроли, то в Лондон, Париж и Австрию.

А в июле 2017 года дочь Юрия Гагарина подписала с Дубровским беспрецедентное соглашение – в течение семи лет южноуральцы смогут знакомиться с сокровищами историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль», не покидая пределы области.

Руководить областью президент России назначил Алексея Текслера – уроженца Челябинска, первого замминистра энергетики РФ. Он уже рассказал Владимиру Путину, какие задачи будет решать на посту врио губернатора Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Pyat-let-pri-Dubrovskom-chem-horoshim-zapomnitsya-yuzhnouraltsam-uzhe-byvshiy-gubernator_114657.html