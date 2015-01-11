На Южном Урале стартовал досрочный период ЕГЭ

В среду, 20 марта, стартовал досрочный период единого государственного экзамена (ЕГЭ) – южноуральские выпускники сдавали географию и литературу.

Досрочный ЕГЭ по географии планируют сдавать 12 участников. Им предстоит выполнить экзаменационную работу, состоящую из двух частей. Первая часть содержит 27 заданий с кратким ответом, во второй части – семь заданий с развернутым ответом. На выполнение всей работы будет предоставлено три часа (180 минут).

На экзамен по литературе зарегистрировались 38 человек. Экзаменационная работа по литературе также состоит из двух частей. В первой содержится 16 заданий, 12 из которых с кратким ответом и четыре – с развернутым. Во второй части от участников ЕГЭ требуется написать сочинение на одну из четырех предложенных литературных тем. Продолжительность ЕГЭ по литературе – 3 часа 55 минут (235 минут).

Всего на участие в досрочном периоде ЕГЭ зарегистрировались 514 человек. Среди них всего 4% – нынешние 11-классники, остальные – выпускники прошлых лет.

Экзамены в рамках досрочного периода будут проходить по 10 апреля включительно. Основной этап начнется 27 мая.

По всем вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обращаться по телефону «горячей» линии министерства образования и науки Челябинской области: +7 (351) 263-25-17.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-startoval-dosrochnyy-period-EGE_114660.html