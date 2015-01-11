Кто он – новый глава региона? Южноуральцам представили Алексея Текслера

Накануне временно исполняющего обязанности губернатора Алексея Текслера представили министрам, главам и депутатам. Большой зал правительства области с трудом вместил всех приглашенных на церемонию.

В зале заседаний многие не скрывают волнения. Одни чиновники выглядят растеряно, другие что-то активно обсуждают. Кто-то даже ведет прямую трансляцию в социальных сетях. Увидеть временно исполняющего обязанности губернатора пришли более 200 человек. Алексей Текслер выходит к трибуне и начинает свою речь неформально.

Челябинская область для него не чужая, здесь жили его родители, здесь он провел детство. И пусть потом работал в других регионах, теперь будет жить под девизом “где родился, там и пригодился”.

“Есть доверие президента, это очень важно. Но не менее важно заслужить доверие жителей Челябинской области”, – считает Алексей Текслер, врио губернатора Челябинской области.

На Южном Урале Алексей Текслер прожил 16 с половиной лет. Затем переехал в Норильск, где с отличием окончил Индустриальный институт. Начал работать в “Норникеле”. Прошел путь от специалиста до гендиректора одной из дочерних компаний. Возглавлял администрацию Норильска. С 2014 года занимал пост Первого заместителя Министра энергетики России. Из хобби – футбол, дайвинг и прыжки с парашютом. Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов зачитывает приказ о назначении. А сразу после дарит Алексею Текслеру книгу “Политика мудрого”. Советует почаще перечитывать.

“Для вашего региона это очень важная книга. Пусть она будет настольной. И поможет принимать мудрые решения”, – говорит Николай Цуканов, полномочный представитель Президента в УрФО.

Бывший губернатор Борис Дубровский, пожалуй, единственный, кто сегодня не надел галстук. С трибуны объясняет причину ухода.

“Принял решение, что нужны новые идеи, новые подходы. Поэтому написал заявление о прекращении своих полномочий. Уверен, что это решение правильное”, – делится Борис Дубровский, бывший губернатор Челябинской области.

Как сообщил Алексей Текслер, в ближайшее время он отправится в Магнитогорск и встретится с жителями дома, где 31 декабря произошел взрыв газа. Также новый руководитель региона планирует командировки по городам области. Отметим, выборы губернатора Челябинской области пройдут в сентябре этого года.

https://www.cheltv.ru/kto-on-novyj-glava-regiona-yuzhnouraltsam-predstavili-alekseya-tekslera/