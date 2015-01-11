Конец рабочей недели «порадует» южноуральцев осадками

Перепады температуры на Южном Урале не оставят жителей региона и в конце рабочей недели. В четверг и пятницу температура в области ночью будет опускаться до минус 11 градусов, днем поднимется до 7 градусов тепла.

"В Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки, слабый гололед, на дорогах гололедица," -

— сообщили сайту «Первый областной» в гидрометцентре Челябинска.

На всей территории области в четверг ожидается южный ветер, порывами от 3 до 8 метров в секунду, в пятницу — северо-западный и западный ветер, порывами от 4 до 9 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/konets-rabochey-nedeli-poraduet-yuzhnouraltsev-osadkami/