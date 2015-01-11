Расслабляться рано. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 7 южноуральских муниципалитетах

Несмотря на то, что эпидемия в Челябинской области преодолена, заболеваемость гриппом и ОРВИ пока остается довольно высокой. Так, на прошлой неделе ее уровень увеличился на 8,5%.

Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, за неделю вирусы подхватили более 26,6 тыс. человек. Особенный прирост заболевших – среди детей младше двух лет (12%) и взрослых (10,9%). В то же время порог эпидемии пока все еще превышен в семи муниципалитетах. По словам специалистов, несмотря на значительное улучшение ситуации, грипп на Южном Урале продолжает циркулировать. Поэтому жителям, заметившим у себя симптомы болезни, настоятельно рекомендуют оставаться дома и обратиться к врачу, но ни в коем случае не переносить болезнь «на ногах» и не заниматься самолечением.

https://www.cheltv.ru/rasslablyatsya-rano-epidporog-po-grippu-i-orvi-prevyshen-v-7-yuzhnouralskih-munitsipalitetah/