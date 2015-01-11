Более 40% южноуральцев недовольны качеством медицинских услуг, которые им оказывают в поликлиниках по месту жительства, а нехватку узких специалистов отметили 90% респондентов – таковы результаты всероссийского опроса в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль».

Активисты обратились в региональный Минздрав с предложениями по пересмотру дорожных карт оптимизации южноуральских больниц.

«Перенос медицинского учреждения из одного населенного пункта в другой должен планироваться с учетом транспортной доступности, площади принимающего медучреждения. Необходимо отдать приоритет удержанию кадров на местах и не допускать сокращения ставок младшего медперсонала, при котором за сотрудником сохраняются прежние обязанности, но уменьшается уровень заработной платы. Яркий пример – это перевод санитарок в уборщицы», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Челябинской области Мусос Коркмазов.

Он также отметил, что врачей, к которым можно было обратиться за помощью в поликлинике по месту жительства, или нет совсем, или к ним практически невозможно попасть на прием из-за высокой нагрузки. А фельдшерско-акушерские пункты оснащены минимальным набором инструментов, не имеют современных средств диагностики

В 2018 году на Южном Урале в рамках оптимизации объединили в одну несколько больниц в Златоусте и Ашинском районе, ликвидировали четыре отделения, приемный покой, детский стационар и травмпункт в Юрюзани. Закрыт роддом в Катав-Ивановске. Жители отдаленных населенных пунктов в Ашинском, Красноармейском, Агаповском, Брединском и других районах области жалуются на то, что многим из них нужно преодолевать расстояние в десятки километров, чтобы получить консультацию специалиста, рецепт на льготное лекарство или направление на диагностику

https://dostup1.ru/medicine/Bolee-40-yuzhnouraltsev-nedovolny-kachestvom-meditsinskih-uslug_114700.html