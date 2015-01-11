Рассмотрены вопросы, связанные с защищенностью объектов от террора

Накануне состоялось заседание антитеррористической комиссии (АТК) Озерского городского округа под председательством главы Евгения Щербакова.

В работе антитеррористической комиссии приняли участие руководители профильных подразделений администрации округа, представители УФСБ, МВД, Национальной гвардии РФ, ФМБА РФ и ФГУП «ПО «Маяк».

В повестке дня значился отчет директора ММПКХ Каюрина А. М. о состоянии антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения Озерского городского округа, принадлежащих предприятию. Отчет руководителя предприятия был принят к сведению, ему даны рекомендации по корректировке паспортов антитеррористической защищенности объектов, по утверждению инструкций по оперативному взаимодействию администрации объекта с правоохранительными органами при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о результатах выполнения в Озерском городском округе Челябинской области требований Постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года №1273 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности торговых объектов и формы паспорта безопасности торгового объекта (территории)». Учитывая, что из 26 торговых объектов, расположенных на территории Озерского городского округа и уязвимых в террористическом отношении, только 16 выполнили требования Постановления Правительства Российской Федерации от 19 октября 2017 года № 1273, всем ответственным службам и структурам рекомендовано принять меры по исполнению постановления всеми объектами торговли.

Протокол заседания антитеррористической комиссии будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления в ближайшее время.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/38846/