Текслер заставил челябинских министров работать до 21 часа

По требованию врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера члены южноуральского правительства будут работать до 21 часа.

Такие меры связаны с большим объемом задач, которые стоят перед командой. Напомним, сейчас члены правительства находятся в статусе исполняющих обязанности. Министр дорожного хозяйства Дмитрий Микулик уволен с поста в связи с утратой доверия.

Алексей Текслер указом Владимира Путина назначен врио главы региона 19 марта, губернатора Борис Дубровский ушел с поста по собственному желанию. Текслер заявил, что в первую очередь планирует решать вопросы, связанные с экологией, выполнением указов президента, транспортом, сельским хозяйством. По словам нового главы региона, важно завоевать доверие населения.

https://dostup1.ru/politics/Texler-zastavil-chelyabinskih-ministrov-rabotat-do-21-chasa_114735.html