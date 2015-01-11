Расскажите детям о пожарной безопасности!

Часто невинная детская шалость может повлечь за собой огромную беду. Печальная статистика гласит о том, что ежегодно из-за игры со спичками и легко воспламеняющимися материалами в России гибнут сотни детей.

Объясните своему ребенку основные правила пожарной безопасности, чтобы защитить его от пожара, когда вас нет дома.

Чтобы не было пожара НЕЛЬЗЯ:

- играть со спичками, зажигалками, ;

- поджигать сухую траву, сено, тополиный пух;

- кидать в костер незнакомые флакончики и баллончики, они могут взорваться;

- без взрослых включать в сеть электроприборы (телевизор, утюг, обогреватель);

- растапливать печь самостоятельно;

- самому зажигать газовую плиту, и сушить над ней одежду;

- играть без взрослых фейверками и хлопушками;

- играть с бензином и другими горючими веществами.

Если пожар все же возник вам необходимо:

1. Постарайся первым делом сообщить о пожаре взрослым (не скрывайте, даже если пожар произошел по вашей вине).

2. Позвони в пожарную охрану по стационарному телефону 01, либо с сотового телефона 112 сообщи свой точный адрес и что горит.

3. Никогда не прячься в шкаф или под кровать, пожарным будет трудно найти тебя там.

4. Когда в доме горит, быстрей выбегай на улицу. Ни за что не задерживайся из-за игрушек, собаки или кошки.

5. Если задымление в квартире ляг на пол (там меньше дыма), и постарайтесь добраться до выхода из горящего помещения.

6. Рот и нос закрой влажной тряпкой или любой тряпичной вещью.

7. Не открывай окно, (это усилит горение).

8. Если не можешь выйти через дверь, выйди на балкон, закрой за собой балконную дверь, зови на помощь. Если есть пожарная лестница, можно спуститься по ней, если ты уверен в своих силах. Если нет ни балкона, ни лестницы, немного приоткрой окно (не распахивай его), любыми средствами

привлекай к себе внимание. Если есть доступ к воде, накидай на пол тряпок и поливай их водой.

9. Если горит твоя одежда надо упасть на пол и кататься, сбивая пламя.