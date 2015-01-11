Глаза разбегаются! Афиша на этот уикенд порадует событиями!

Просыпаемся! Зимняя спячка позади! Организуйте себе, своей семье и близким интереснейшие выходные! Благо, в этот уикенд есть куда сходить и съездить!

Озёрск

Все выходные:

Глк "Егоза": с 10:00 до 18:00 работают все подъёмники, а также прокат, инструкторы, тюбинг, кафе, мангальные зоны!

Кинотеатр "Октябрь": выставка роботов. Часы работы: с 11 до 20-00! Детям до 4 лет вход бесплатный!

23 марта

Регистрация с 10-30 бк Баскервиль

Марафон 3-ий тур 2-3 группа «Пирамида свободная»

С 11-00 ткРодной, микрорайон Заозёрный

HAND MADE BAZAR! Мастер-классы от озёрских мастериц и мастеров!

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Колобок" 3+

12-00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш

Народное гуляние "Проводы зимы"

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Ханума" 14+.

24 марта

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Красная шапочка" 3+

11-00 Театр кукол "Золотой петушок"

"Жили у бабуси" 3-5 лет.

17-00 ДК "Строитель"

Концерт: Фадис Ганиев и Лилия Биктимирова.

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Лейтенант с острова Инишмор" 18+

Кыштым, Слюдорудник

23 марта

10-00

Лыжный марафон "На распутье".

24 марта

11-00

Fun-Marathon "В Европу и обратно"! Веломарафон!

Миасс

23 марта

Глк "Солнечная долина", Russian Freestyle Games 2019!

Международный фестиваль зимнего экстрима - Russian Freestyle Games. Топовые райдеры из Европы и России встретятся на склонах горы «Известная» в самом прокачанном парке страны, чтобы побороться за главный приз - 5 500 франков.

Территория отеля «Крутики»

Фестиваль активного отдыха «Крылья 2019». Центральным событием мероприятия станет финал Кубка России-2019 по зимнему кайту.

Челябинск

Все выходные

ЮУрГУ, 3Б корпус, научная программа "Охотники за микробами"

Ваш ребёнок мечтает о микроскопе? Интересуется биологией? А может быть хочет почувствовать себя в роли настоящего микробиолога?

Тогда приглашаем вас на нашу новую программу!

23 марта Публичная библиотека

В серии «Азбука детской психологии» мы рассматриваем тему:

«Куклотерапия – как метод естественного разрешения психологических проблем ребёнка»

Мероприятие включает в себя:

- Мастер-класс для ДЕТЕЙ «Театр всей семьёй».

Дети попробуют сами сделать куклу для теневого театра и поставить мини-спектакль при помощи своих кукол.

- Лекцию для РОДИТЕЛЕЙ «Куклотерапия – как метод естественного разрешения психологических проблем ребёнка»

15-30

С 16 до 18-00 Кубок Гагарина

Кубок Гагарина будет выставлен в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома» на Цвиллинга, 10.

24 марта

18-00 творческое пространство Svoboda 2

Знаменитый театр танца Ольги Пона (которому уже более 25 лет) давно известен по всему миру, а в наш город лишь узкий круг людей не пропускает их выступления. Пора положить этому конец и познакомиться с легендой на мероприятии НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР.

Екатеринбург

23 марта

19-00 концерт-холл "Свобода"

Концерт Гречки

24 марта

11-00 СК "Уктус"

Аква-шоу Red Bull Jump & Freeze – единственном в своем роде зимнем соревновании с элементами вольного плавания.

Традиционно все участники прыгают на лыжах или сноубордах, но в этом году есть возможность участия в номинации «Катай по другим правилам!». Оставь лыжи и сноуборд дома и придумай свою управляемую конструкцию для спуска с горы. Это может быть сноукат или санки, переделанные в гоночную машину, — главное, чтобы это устройство было управляемым и безопасным для спуска.

19-00 Окружной дом офицеров

Нино Катамадзе

Александра Лебедева