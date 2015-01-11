Глаза разбегаются! Афиша на этот уикенд порадует событиями!

Просыпаемся! Зимняя спячка позади! Организуйте себе, своей семье и близким интереснейшие выходные! Благо, в этот уикенд есть куда сходить и съездить!
Озёрск
Все выходные:
Глк "Егоза": с 10:00 до 18:00 работают все подъёмники, а также прокат, инструкторы, тюбинг, кафе, мангальные зоны!
Кинотеатр "Октябрь": выставка роботов. Часы работы: с 11 до 20-00! Детям до 4 лет вход бесплатный!
23 марта
Регистрация с 10-30 бк Баскервиль
Марафон 3-ий тур 2-3 группа «Пирамида свободная»
С 11-00 ткРодной, микрорайон Заозёрный
HAND MADE BAZAR! Мастер-классы от озёрских мастериц и мастеров!
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Колобок" 3+
12-00 ДК им.А.С.Пушкина, п.Татыш
Народное гуляние "Проводы зимы"
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Ханума" 14+.
24 марта
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Красная шапочка" 3+
11-00 Театр кукол "Золотой петушок"
"Жили у бабуси" 3-5 лет.
17-00 ДК "Строитель"
Концерт: Фадис Ганиев и Лилия Биктимирова.
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Лейтенант с острова Инишмор" 18+
Кыштым, Слюдорудник
23 марта
10-00
Лыжный марафон "На распутье".
24 марта
11-00
Fun-Marathon "В Европу и обратно"! Веломарафон!
Миасс
23 марта
Глк "Солнечная долина", Russian Freestyle Games 2019!
Международный фестиваль зимнего экстрима - Russian Freestyle Games. Топовые райдеры из Европы и России встретятся на склонах горы «Известная» в самом прокачанном парке страны, чтобы побороться за главный приз - 5 500 франков.
Территория отеля «Крутики»
Фестиваль активного отдыха «Крылья 2019». Центральным событием мероприятия станет финал Кубка России-2019 по зимнему кайту.
Челябинск
Все выходные
ЮУрГУ, 3Б корпус, научная программа "Охотники за микробами"
Ваш ребёнок мечтает о микроскопе? Интересуется биологией? А может быть хочет почувствовать себя в роли настоящего микробиолога?
Тогда приглашаем вас на нашу новую программу!
23 марта Публичная библиотека
В серии «Азбука детской психологии» мы рассматриваем тему:
«Куклотерапия – как метод естественного разрешения психологических проблем ребёнка»
Мероприятие включает в себя:
- Мастер-класс для ДЕТЕЙ «Театр всей семьёй».
Дети попробуют сами сделать куклу для теневого театра и поставить мини-спектакль при помощи своих кукол.
- Лекцию для РОДИТЕЛЕЙ «Куклотерапия – как метод естественного разрешения психологических проблем ребёнка»
15-30
С 16 до 18-00 Кубок Гагарина
Кубок Гагарина будет выставлен в офисе продаж и обслуживания «Ростелекома» на Цвиллинга, 10.
24 марта
18-00 творческое пространство Svoboda 2
Знаменитый театр танца Ольги Пона (которому уже более 25 лет) давно известен по всему миру, а в наш город лишь узкий круг людей не пропускает их выступления. Пора положить этому конец и познакомиться с легендой на мероприятии НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР.
Екатеринбург
23 марта
19-00 концерт-холл "Свобода"
Концерт Гречки
24 марта
11-00 СК "Уктус"
Аква-шоу Red Bull Jump & Freeze – единственном в своем роде зимнем соревновании с элементами вольного плавания.
Традиционно все участники прыгают на лыжах или сноубордах, но в этом году есть возможность участия в номинации «Катай по другим правилам!». Оставь лыжи и сноуборд дома и придумай свою управляемую конструкцию для спуска с горы. Это может быть сноукат или санки, переделанные в гоночную машину, — главное, чтобы это устройство было управляемым и безопасным для спуска.
19-00 Окружной дом офицеров
Нино Катамадзе
Александра Лебедева