Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

В июне, как отмечается, средняя месячная температура прогнозируется выше нормы на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и в Приморье.
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения.
Август, пишет издание, окажется тёплым для северо-запада и центра России.
Также в тёплой зоне будут находиться север Южного и Приволжского федеральных округов, север Урала и Красноярский край.
https://russian.rt.com/nopolitics/news/613532-gidrometcentr-prognoz-rossiya-leto?utm_source=smi2
Ключевые теги: лето, прогноз погоды, синоптики.
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