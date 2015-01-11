Текслер: Челябинск серый и непрезентабельный, городским властям должно быть стыдно

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер, проехав сегодня, 25 марта, по Челябинску, поставил городу (а, прежде всего, городским властям) неудовлетворительную оценку, назвав центр региона серым и непрезентабельным.

Сегодня врио губернатора отправился в первую ознакомительную поездку по городу, посетив два сквера, не до конца отремонтированный двор, экопарк. В каждой точке он общался с жителями, выслушивая их жалобы и предложения.

Переезжая с одного объекта на другой, Текслер заскочил на Университетскую набережную и там также переговорил с прохожими. Жители жаловались на отсутствие пешеходных переходов. В администрации города заверили, что в ближайшее время представят предложения по этому вопросу.

Уже возвращаясь в свою резиденцию на Цвиллинга, Алексей Текслер неожиданно для всех спустился в подземный переход (на площади Революции), зашёл в цветочный павильон,прошелся по Никитинским рядам. «Подземный переход на площади революции - это прошлый век», - высказал свою точку зрения на этот объект Алексей Текслер. По его мнению, Роспотребнадзору необходимо обратить внимание на те продукты питания, которые реализуется в этом переходе.

«И в целом, с точки зрения эстетики, наверное, должно быть стыдно городским властям за такую центральную часть города, в частности, подземный переход», - считает врио главы региона.

По словам Алексея Текслера, город выглядит серым и непрезентабельным. «Понятно, что сейчас начало весны, тем не менее, я думаю, нужно комплексное решение по благоустройству, чтобы заниматься наведением порядка зимой и привлекать технику на центральные улицы. Они выглядят тоже непрезентабельно», - поделился с журналистами впечатлением от увиденного руководитель региона. Не в лучшем виде, по его словам, находятся и дворовые территории (и это новый руководитель осмотрел пока только показательные дворы).

В городе есть и другие проблемы, которые видны невооруженным глазом. Врио губернатора вчера самостоятельно осматривал город и обратил внимание на отсутствие иллюминации, на нехватку освещения и ряд других проблем, который делает Челябинск совсем не похожим на областной центр. А сравнивать Алексею Текслеру есть с чем. Он, работая замминистра энергетики, побывал во многих городах-миллионниках.

Когда журналисты попросили Алексея Текслера поставить предварительную оценку Челябинску, он ответил: «Может быть, что-то около двойки или даже ниже. Пока все очень некрасиво». И затем пропросил: «Давайте будем оценки чуть позже давать».

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/teksler-chelyabinsk-seryy-i-neprezentabelnyy-gorod-gorodskim-vlastyam-dolzhno-byt