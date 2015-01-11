Все включено. Россияне смогут ездить в Турцию по внутренним паспортам

Граждане России, вполне возможно, смогут вскоре путешествовать в Турцию без загранпаспортов – достаточно будет и внутренних.

Этот вопрос обсуждают министры иностранных дел двух стран, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на “РБК”.

Переговоры проходят в эти дни в Москве. В свою очередь гости из Турции также смогут посещать Россию, не используя загранпаспорт. Сейчас же между государствами действуют следующие правила: туристы могут приезжать в страну по загранпаспортам, виза при этом не нужна, но только в том случае, если время пребывания не превышает 60 дней, а срок действия удостоверения личности к моменту въезда составляет не менее 120 дней.

Как отмечают в министерстве культуры и туризма Турции, восточную страну в прошлом году посетили почти шесть миллионов россиян – именно наш туристы приезжают туда чаще других.

Добавим, что сейчас по внутреннему паспорту граждане России могут посетить четыре страны: Беларусь, Армению, Казахстан и Киргизию.

https://www.cheltv.ru/vse-vklyucheno-rossiyane-smogut-ezdit-v-turtsiyu-po-vnutrennim-pasportam/