На Южном Урале сработают тревожные сирены

В среду, 27 марта, в Челябинской области завоют электросирены и сработают громкоговорители – с 11 до 14 часов будет проводиться плановая проверка системы оповещения населения.

«Жители области в течение пяти минут будут слышать характерный сигнал "Внимание всем!" (прерывистое звучание электросирен). Данный сигнал существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы, стихийного бедствия или военных действий. Сигнал оповещения подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий, расположенных в городах и районах области», – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.+

Услышав звуки электросирен, необходимо немедленно включить радиоприемник или телевизор и прослушать информационное сообщение. Людей, находящихся на улице, в транспорте или общественных местах, оповещают сотрудники экстренных служб.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-srabotayut-trevozhnye-sireny_114802.html