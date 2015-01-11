Центральная городская библиотека отметит День смеха на день раньше!

Центральная городская библиотека и озерский клуб авторской песни «Рифей» приглашают отпраздновать День смеха (1 апреля) вместе, но чуть заранее – 31 марта, в 15 часов.
В программе «Весенняя мозаика» гостей ждут юмористические и шуточные песни, беззаботное общение с артистами, которые знают рецепт хорошего настроения!
В концерте примут участие дуэт Светланы Дехтяревой и Леонида Абросимова (Челябинск), ансамбль «Снежевика» (Снежинск), клуб авторской песни «Рифей» (Озерск).
Ключевые теги: ЦГБ, день смеха, 1 апреля, юмор.
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