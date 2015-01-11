До Радоницы далеко. Что делать?

О том, что на Радоницу надо посетить могилки родных и близких, знают почти все. И даже администрации предприятий в последние годы идут навстречу своим работникам и сокращают рабочий день (а это всегда – вторник). Про то, что поминать ушедших крещеных родственников и друзей следует в храме, знает гораздо меньшее число наших сограждан. Но до Радоницы еще далеко (в этом году она будет отмечаться 7 мая), а вот усопших своих предков поминать следует и в другие дни богослужебного календаря.

На время Великого поста установлены три Родительские субботы – дни особого поминовения усопших. Но в этом году – не всё так просто. Подробнее рассказали в пресс-службе храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска.

- Неделя за неделей, мы вспоминаем каждую субботу наших усопших родственников. Какое счастье, что Церковь в Великий пост дала нам дни особых молитв, в которые мы можем всецело уделить внимание умершим сродникам, всем от века почившим православным христианам.

Во время Великого поста полная Литургия в храмах служится только по субботам и воскресеньям. Из-за этого невозможны ежедневные поминовения усопших (сорокоусты и другие частные поминовения).

Чтобы не лишить усопших своего предстательства в этот период по Уставу Церкви в храмах совершается их особое поминовение – великопостные Родительские субботы. Они проходят во вторую, третью и четвертую субботы Великого поста. В эти дни Православная Церковь еще раз призывает всех верующих усиленно молиться о своих усопших родителях, родственниках и близких.

В 2019 году великопостные Родительские субботы будут совершаться 23 и 30 марта. В субботу 4-й седмицы Великого поста — 6 апреля — предпразднство Благовещения, поэтому заупокойной службы не будет.

Традиция Церкви совершать поминовение усопших именно по субботам связана с тем, что суббота – это «день покоя», символ упокоения от суетной жизни, пребывания в Боге, Который в седьмой день «почил от дел Своих».

Александр Волынцев