В Озерском городском округе продолжаются ремонтные работы в детских садах и школах

В конце прошлого года в округе, в рамках областной программы «Реальные дела» в учреждениях образования были выполнены косметические ремонты и замена окон. На ряд объектов совместно со специалистами управления образования выезжал глава округа Евгений Щербаков. Вчера глава вновь выехал в школу №25, где были завершены работы по ремонту мастерских и учебных классов.

Напомним, что в ноябре 2018 года в рамках областной программы «Реальные дела» Озерск получил из области более 13 миллионов рублей.

– Программа длится второй год, – отметил Евгений Щербаков. – В прошлом году округу из областного бюджета впервые были выделены такие значительные средства. В учреждениях социальной сферы было сделано очень много. Я напомню, что средства были направлены на ремонт 39 объектов. Были выполнены: замена окон, фасадные и кровельные работы, ремонт мастерских, детских групп и учебных классов. Например, удалось капитально отремонтировать мастерские в школе №35 посёлка Метлино, а также выполнить ремонт мастерских и учебных помещений в школе №25.

В школе №25 в двух учебных классах необходимо было заменить старые оконные конструкции, которые не обеспечивали сохранение теплового контура, заменить старые батареи, линолеум и умывальники. Сейчас в классах, помимо ремонтных работ, модернизировано освещение, установлена новая мебель.

– Нам удалось полностью отремонтировать два кабинета, – продолжил тему директор школы №25 Сергей Акужинов. – Были заменены сантехника, батареи, окна, отремонтированы стены, потолок. По максимуму отремонтировали мастерские для мальчиков и частично мастерские для девочек, теперь у нас есть ещё и кабинет кулинарии. Плюс ко всему в здании школы в общей сложности мы заменили 34 окна, отремонтировали фасад, который сейчас смотрится совсем по-другому. В классах стало значительно теплее.

Тем не менее, по информации управления образования, зданий, которые нуждаются в серьёзном ремонте, остается очень много. Поступают обращения от родителей, которых тревожат эти проблемы.

В этом году реализация программы «Реальные дела» будет продолжена. В феврале область вновь выделила округу более 21 миллиона рублей. В рамках этих средств планируется заменить 136 старых оконных блоков.

– В этом году работа будет продолжена, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Запланированы ремонты в одиннадцати учреждениях, включая наши посёлки. В частности, в посёлке Метлино в садике будет выполнен долгожданный капитальный ремонт бассейна, который не функционировал долгие годы. Также будет выполнен ремонт в детских садах посёлков Татыш и Новогорный. Очень важно, что область нам помогает. Результат этой работы мы все видим. Сегодня посмотрели, как был сделан ремонт в школе №25, итог замечательный.

– В текущем году нам выделяются дополнительно средства, порядка 2,4 млн рублей. Планируется отремонтировать четыре учебных кабинета с лаборантскими, заменить окна в начальных классах, это фактически весь второй этаж первого корпуса. Также будут заменены окна в коридоре первого этажа. Это те помещения, где было холодно, где в течение всего дня постоянно находятся дети. У нас появилась возможность не просто латать дыры, а решать проблемы, которые стояли перед нами на протяжении десятилетий, – рассказал о планах на текущий год Сергей Акужинов. – Кроме того, за счёт собственных средств планируем отремонтировать ещё один учебный кабинет в этом здании. В структурном подразделении, в школе посёлка Татыш, планируем полностью отремонтировать актовый зал, начиная с кровли. На мой взгляд, сейчас в этом здании это самое проблемное помещение, которое необходимо для проведения общих мероприятий, собраний, концертов, а главное для занятий детей во второй половине дня, и прежде всего для кадетских классов.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38908/