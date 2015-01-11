Депутаты ЗСО Челябинской области узаконивают ответственное отношение к животным

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области приняли в первом чтении проект закона о регулировании отношений в области обращения с животными.

Как рассказал заместитель председателя ЗСО Константин Захаров, несколько лет назад (в 2013 году) областной парламент принял закон, наделяющий муниципалитеты полномочиями в сфере обращения с животными. Но для дальнейшей работы по этому вопросу необходим был еще и федеральный закон об ответственном обращении с животными. Область выступила с законодательной инициативой. И в декабре 2018 года такой закон был принят.

Депутаты Законодательного собрания области привели в соответствие областной закон с федеральным в части уточнения положений об отлове и содержании безнадзорных.

В законопроекте, в частности, были изменены понятия: «безнадзорные животные» заменили на «животные без владельца». Депутат Ольга Мухометьярова поинтересовалась у докладчика, чем отличаются эти два понятия. Но внятного ответа на свой вопрос так и не получила.

Кроме того, законопроект определил ответственного за сферу обращения с животными - министерство сельского хозяйства области. Расходы, связанные с реализацией минсельхозом переданных полномочий, будут осуществляться за счет средств областного бюджета. На эти цели предусмотрено пять миллионов рублей.

По словам Захарова, теперь мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев будут включать в себя: отлов таких животных, помещение их в приюты (карантины), возврат потерявшихся животных их владельцам, лечение бесхозных животных, стерилизация, маркировка и возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания.

Животные, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, будут содержаться в приютах до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.

Минсельхозу предстоит установить порядок организации деятельности приютов для животных и нормы содержания животных в них, а также порядок обращения с животными без владельцев.

Ведомство должно будет утвердить перечень дополнительных сведений о животных без владельцев и животных, от которых владельцы отказались. Сведения о поступивших в приюты животных будут размещаться в сети Интернет.

Минсельхоз обязан будет контролировать работу индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые будут заниматься отловом животных без владельцев. Собирать сведения о выполненных ими объемах работ. Запрашивать у них копии видеозаписей процесса отлова и возврата животных на прежние места обитания.

Напомним, в федеральном законе установлен запрет на пропаганду жестокого обращения с животными, натравливание на других животных, отказ владельцев от исполнения обязанностей по содержанию животных до их передачи в приюты или отчуждения другим способом. Также введен запрет на торговлю животными вне специальных мест, на деятельность контактных зоопарков, организацию боев животных и других зрелищных мероприятий, влекущих травмы, увечья и смерть животного.

Депутаты Законодательного собрания приняли законопроект в первом чтении. Депутаты и защитники животных продолжат свою совместную работу в рамках созданной ранее в региональном парламенте рабочей группы для разработки и совершенствования областного законодательства в сфере ответственного отношения с животными.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/deputaty-zso-chelyabinskoy-oblasti-uzakonivayut-otvetstvennoe-otnoshenie-s