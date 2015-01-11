Летим в отпуск: новые рейсы появились в летнем расписании челябинского аэропорта

В конце месяца, 31 марта, аэропорт Челябинска переходит на летнее расписание, к которому добавятся несколько новых маршрутов не только в российские столицы, но и на юг страны. Новый график движения самолетов будет действовать до 26 октября 2019 года.

Одной из новинок, которую челябинцы смогут испытать уже 31 марта, станут прямые рейсы до Симферополя. Осуществлять авиперевозки будет авиакомпания «Уральские авиалинии». В этот раз направление откроется раньше обычного. К примеру, в том году первый борт в Крым полетел лишь в мае.

Кроме того, авиаперевозчик «Азимут» с 1 первого апреля начинает летать в Краснодар, а со 2-го — в Минеральные воды. Рейсы в город, расположенный на Кубани, будут осуществляться по первым и шестым дням недели, а в административный центр Минераловодского района — по вторым и пятым.

Еще с 9 апреля «Ираэро» организует рейсы в Баку. Полеты в Азербайджан будут выполняться на самолете «Сухой Суперджет 100» вместимостью на 100 пассажиров.

https://www.cheltv.ru/letim-v-otpusk-novye-rejsy-poyavilis-v-letnem-raspisanii-chelyabinskogo-aeroporta/