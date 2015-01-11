В России разрабатывают фастфуд для пенсионеров

В российских магазинах могут появится обогащенные витаминами продукты о специальной пометкой «для пожилых».

Как сообщают «Известия», за выполнение данного пункта отвечают Роспотребнадзор и Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи.

Планы по разработке простой в приготовлении, но обладающей высокой ценностью пищи для пенсионеров зафиксированы в «дорожной карте» первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Как рассказал «Известиям» руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян, разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась.

Это могут быть белковые смеси, овощные, замороженные блюда. От тех, что уже есть в магазинах сейчас, они будут отличаться тем, что обогащены витаминами.

— рассказал «Известиям» руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

При этом они будут уже готовы или не потребуют особых усилий для приготовления. Виктор Тутельян уточнил, что разработкой «фастфуда для пожилых» займутся частные компании. Однако их перечень пока что не определен.

В то же время эксперты сомневаются, что подобный товар получит успех у пенсионеров. По их мнению, такие продукты должны быть доступны для людей с невысоким доходом.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/fastfud-dlya-pensionerov/