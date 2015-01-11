Молодые семьи получили финансовую поддержку для улучшения жилищных условий

29 марта в администрации состоялось вручение жилищных сертификатов. Свидетельства о праве на получение социальной выплаты получили шестнадцать озерских семей.

Будущих новосёлов поздравил глава округа Евгений Щербаков:

– Достойные жилищные условия имеют важное значение для любой семьи. Многие сегодня пришли вместе с детьми, в приподнятом настроении. Событие действительно радостное. Желаю вам, чтобы ваши семьи развивались, чтобы росло ваше благосостояние. Всех поздравляю, желаю хорошего настроения, процветания, здоровья и счастья, чтобы ваши замыслы все исполнились.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель главы округа Иван Сбитнев и начальник управления ЖКХ администрации Наталья Левина.

Программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется в нашей стране с 2006 года. Её финансовое наполнение осуществляется из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и местного. 29 марта жилищные сертификаты получили две многодетные семьи и тринадцать семей, где воспитываются один или два ребёнка.

Муниципальная подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе действует в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России в Озерском городском округе» на 2017-2019 годы.

Согласно условиям программы, ее участницей может стать молодая семья, зарегистрированная на территории Озерского городского округа и признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий. Для участия в программе возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного человека должна быть менее 12 кв. метров. Кроме того, молодая семья должна располагать собственными средствами, достаточными для оплаты стоимости приобретаемого жилья.

Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трёх и более детей. Сумма каждого жилищного сертификата зависит от установленного прожиточного минимума и состава семьи.

За последние семь лет с 2012 по 2019 год финансовую помощь для приобретения собственного жилья получили 167 озерских семей.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38935/