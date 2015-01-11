Апрельские дожди накроют Челябинскую область в ближайшие дни

Переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах с мокрым снегом – такой прогноз дают специалисты Челябинского Гидрометцентра на вторник, 2 апреля.

Температура воздуха днем составит от четырех до девяти градусов тепла, на юге – до +13. Ночью похолодает до плюс одного градуса. Ожидается восточный ветер с порывами до 13 м/с.

Синоптики предупреждают, что на дорогах возможна гололедица, а на проводах – слабое отложение мокрого снега. А в ночь на среду в регион вернется «минус».

Добавим, что с 5 апреля в Челябинской области стартует пожароопасный сезон. Это связано со сходом снежного покрова на территориях отдельных муниципальных образований. Ранее руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик анонсировал УрФО высокую пожарную опасность в начале лета.

https://dostup1.ru/society/Aprelskie-dozhdi-nakroyut-Chelyabinskuyu-oblast-v-blizhayshie-dni_114993.html