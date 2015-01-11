В южноуральской «запретке» ввели карантин по бешенству

Город Снежинск назван угрожаемой зоной по бешенству животных – соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

На территории города запрещено проводить выводку и натаску собак, а также вывозить животных за пределы муниципалитета. Руководителю горадминистрации Игорю Сапрыкину рекомендовано совместно с начальником ветстанции обеспечить профилактику бешенства и ликвидацию его очагов.

Напомним, в марте снежинские полицейский застрелил агрессивную собаку, которая была больна бешенством. Животное укусило ребенка и пенсионерку. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

Отметим, что в 2018 году в Челябинской области выявили 51 случай бешенства животных в 44 неблагополучных пунктах.

https://dostup1.ru/society/V-yuzhnouralskoy-zapretke-vveli-karantin-po-beshenstvu_114971.html