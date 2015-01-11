В Снежинске женщина обиделась на подругу и обвинила ее в краже 150 тысяч

В дежурную часть ОМВД Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) обратилась 48-летняя жительница города, которая сообщила, что после ухода из квартиры ее подруги обнаружила пропажу 150 тыс. рублей.

Принимая документы, сотрудник дежурной части предупредил заявительницу об уголовной ответственности за ложный донос. В ходе проверки полицейские установили, что сообщение было ложным. Женщина призналась, что обиделась на подругу за то, что та унесла начатую бутылку водки, которую они вместе распивали.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе. Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-zhenschina-obidelas-na-podrugu-i-obvinila-ee-v-krazhe-150-tysyach_115019.html