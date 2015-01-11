Комиссия по БДД: как улучшить обстановку на дорогах

В администрации состоялось заседание межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Озерском городском округе под председательством первого заместителя главы Ивана Сбитнева.

В первую очередь, был заслушан доклад начальника ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Андрея Поцелуйко, который привел статистику аварийности в первом квартале 2019 году на дорогах Озерского городского округа: количество ДТП за отчетный период возросло на 13 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составило 192 происшествия, в 16 из них пострадали люди (ранено 18 человек, 1 человек погиб). В ДТП чаще стали страдать дети и пешеходы, больше стало нетрезвых водителей. Наиболее аварийными перекрестками (местами концентрации ДТП) являются два: пр. Ленина – ул. Советская, ул. Космонавтов – ул. Советская.

В связи с изложенным, Андрей Поцелуйко предложил администрации округа включить в 2019 году в план по созданию безопасных условий для пешеходов ряд мероприятий, в том числе: на нескольких регулируемых переходах развести транспортные и пешеходные потоки (пр. Победа – ул. Советская, пр. Победа – ул. Менделеева, пр. Победа – ул. Блюхера, ул. Дзержинского – ул. Матросова – ул. Музрукова, пересечение ул. Дзержинского – ул. Кыштымская). Также установить искусственную неровность перед пешеходным переходом на перекрестке пр. Ленина – ул. Советская, дооборудовать несколько нерегулируемых пешеходный переходов в г. Озерске и п. Новогорном (установка дорожных знаков, нанесение разметки, организация освещения), обеспечить ежедневный контроль за состоянием улично-дорожной сети и другие рекомендации.

Комиссия приняла к сведению информацию ГИБДД и поручила УКСиБ проработать предложения госавтоинспекторов, в случае необходимости произвести соответствующие расчеты для производства дальнейших действий.

В повестку дня был включен еще один вопрос, который касался ближайших планов по реализации муниципальной и ведомственной программ по повышению безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа.

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства Надежда Белякова сообщила о том, что на ремонт асфальтобетонного покрытия в 2019 году предусмотрено 27 млн. рублей. На эти средства, в первую очередь, намечено восстановить проезжую часть по адресам: ул. Октябрьская (от пр. К. Маркса до ул. Монтажников), проезд Объездной (мкр. Заозерный), ул. Менделеева (от пр. Победы до пр. Ленина), ул. Герцена (от пр. Победы до ул. Свердлова), ул. Кыштымская (в районе остановки «Дом рыбака» и сада №16), ул. Семенова (в районе домов №№8-10), ул. Индустриальная, ул. Космонавтов (остановка «Дамба»), перекресток ул. Строительная – ул. Герцена, перекресток ул. Колыванова и пр. Ленина, автодорога Озерск - Кыштым, бул. Гайдара (от К. Маркса до бул. Гайдара, 8), ул. Космонавтов (в районе домов №№ 11,19,25), Метлинское шоссе (14 км).

К этим объектам в течение года добавятся другие – решение по ним будет принято с учетом мнения жителей, которые, например, обратились в УКСиБ с просьбой обустроить пешеходный переход на пересечении улиц Менделеева и Свердлова и организовать пешеходный переход возле ЦЗЛ. Проработкой данных народных инициатив займется специальная комиссия с участием дорожных служб, ГИБДД и депутатов Собрания.

По данным УКСиБ, в местном бюджете 1 млн. рублей предназначен для обустройства пешеходных переходов в непосредственной близости от образовательных организаций по адресам: ул. Ермолаева,26 (МБУ ДО «СЮТ»), ул. Космонавтов,10 (ОГКИ), ул. Студенческая,7 (ОТИ НИЯУ МИФИ), Комсомольский проезд,9 (СОШ №34).

В ходе комиссионного обсуждения были затронуты вопросы текущего состояния дорог. Специалисты УКСиБ пояснили, что в настоящее время в округе повсеместно ведется отсыпка дорожных ям и провалов отсевом и асфальтовой крошкой (в рамках договора на обслуживание улично-дорожной сети). С наступлением благоприятных погодных условий (+15 С) будет осуществляться укладка асфальтобетонной смеси и применяться струйно-инъекционный метод. Как пояснил Иван Сбитнев, на ликвидацию всех дефектов дорожного полотна (а их этой весной особенно много) средств местного бюджета явно недостаточно, поэтому администрация округа направила в Министерство дорожного строительства и инфраструктуры Челябинской области свою заявку для включения территории в соответствующую региональную Программу. Поступят ли в округ дополнительные финансы на текущий ремонт дорог - пока вопрос остается открытым.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/38960/