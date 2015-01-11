Текслер пересмотрит все финансовые обещания Дубровского

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Тесклер распорядился заморозить подготовку нормативно-правовых актов по финансовой помощи муниципалитетам, которую одобрил его предшественник Борис Дубровский. Муниципалитетам предложено заново написать обращения на имя главы региона о дополнительной финансовой помощи, подкрепив их убедительным обоснованием.

Как пояснили агентству в региональном минфине, это стандартная процедура при смене власти и ничего сверхординарного в этом распоряжении нет. Новый руководитель региона должен сам оценить все просьбы, которые поступали от городов и районов в адрес губернатора, и определить, какие, по его мнению, на сегодня являются приоритетными, а какие могут и подождать.

«Сегодня новым распорядителем бюджетных средств области является врио губернатора Алексей Текслер. Вполне логично, что готовить правовые акты о выделении средств, которые будет подписывать Алексей Леонидович, на основе положительной резолюции бывшего главы региона не корректно», - пояснил и.о. министра финансов Челябинской области Андрей Пшеницын, комментируя появившееся в соцсетях и затем в СМИ письмо минфина об аннулировании договоренностей по финансовой помощи, достигнутых с предыдущим губернатором.

«Мы предложили муниципалитетам продублировать свои обращения о финансовой помощи на имя врио губернатора, если в этом есть необходимость», - пояснил Андрей Пшеницын.

Речь идет об обращениях муниципальных образований, которые получили положительную резолюцию предыдущего главы региона, были отправлены в минфин региона (с резолюцией губернатора), но по ним не были подписаны соответствующие распоряжения о выделении средств из регионального бюджета на запрашиваемые цели.

В минфине подчеркнули, что все нормативно-правовые акты о предоставлении финансовой помощи в виде дотаций местным бюджетам, которые уже были подписаны Борисом Дубровским, выполняются в полном объеме.

Письмо минфина было отправлено в муниципалитеты в понедельник, а уже на следующий день в ряд СМИ пришла рассылка провокационного характера, которая искажает суть обращения. Критика этого решения появилась в телеграмм-канале: «Большинство муниципалитетов под эти деньги уже сделали проекты из местного бюджета. Да и жителям уже обещания розданы. Эх, не с того начали. Не с того».

По мнению Андрея Пшеницына, такая реакция на логичную просьбу минфина у некоторых чиновников и их желание устраивать публичные спекуляции, являются показательными. «Значит, муниципальные власти внесли изменения в местные бюджеты и заключили контракты с нарушением действующего законодательства, не дождавшись необходимых правовых актов, - считает глава регионального минфина. - Иного объяснения у меня нет».

http://uralpress.ru/news/ekonomika/teksler-peresmotrit-vse-finansovye-obeshchaniya-dubrovskogo