Алексей Текслер раскритиковал подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС

Врио губернатора Алексей Текслер сегодня резко раскритиковал подготовку Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Так, глава региона остался недоволен ходом строительства поселка в микрорайоне “Белый хутор”.

По словам Текслера, работы идут с существенным отставанием от утвержденного графика. Он потребовал ускорить темпы строительства, а заодно составить план по ликвидации отставания и войти в график. И в дальнейшем осуществлять реализацию проекта в полном соответствии с утвержденными сроками. Кроме этого, врио губернатора посетил стройку конгресс-холла “Таганай”. Работы там идут по плану, но Текслер дал поручение взять под особый контроль соблюдение сроков возведения и этого объекта. Напомним, саммиты ШОС и БРИКС пройдут в Челябинске в 2020 году.

https://www.cheltv.ru/aleksej-teksler-raskritikoval-podgotovku-chelyabinska-k-sammitam-shos-i-briks/